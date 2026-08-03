Общественник: на мемориале Первой мировой не удалось найти следов благоустройства

По его словам, трава около мемориального места не скошена, рядом тротуар с рассыпающейся плиткой. «Около камня — покосившаяся табличка об охранном статусе места. С неё смыло и символику Калининграда, и QR-код, который предлагается отсканировать, чтобы узнать подробную информацию об этом месте. Картину дополняют засохшие кусты. В общем, если вам надо, то сами и делайте… Опубликовал губернатор свой призыв с фотографиями от памятника на Гвардейском — туда и поехали показывать патриотизм», — констатировал общественник.