Общественник: на мемориале Первой мировой не удалось найти следов благоустройства

Несмотря на поручение губернатора привести в порядок мемориалы Первой мировой войны накануне 1 августа, общественникам не удалось обнаружить признаки благоустройства на месте бывшего Первого (Нового) гарнизонного кладбища на Московском проспекте Калининграда, где в годы войны были погребены 2904 воина различных государств. Об этом «Новому Калининграду» рассказал исследователь Первой мировой войны, общественный деятель Александр Панфилов.
«Проведал захоронение Первой мировой войны на Московском проспекте. Никого из чиновников там, по всей видимости, не было очень давно. Хотя в прошлом году они обещали, что в следующий раз всё будет сделано», — обратил внимание Панфилов.
По его словам, трава около мемориального места не скошена, рядом тротуар с рассыпающейся плиткой. «Около камня — покосившаяся табличка об охранном статусе места. С неё смыло и символику Калининграда, и QR-код, который предлагается отсканировать, чтобы узнать подробную информацию об этом месте. Картину дополняют засохшие кусты. В общем, если вам надо, то сами и делайте… Опубликовал губернатор свой призыв с фотографиями от памятника на Гвардейском — туда и поехали показывать патриотизм», — констатировал общественник.
Фото: Александр Панфилов.
В районе пересечения Московского проспекта и улицы Дачной в годы Первой мировой войны существовало крупнейшее госпитальное воинское захоронение, где хоронили умерших в лазаретах. За 1914−1918 годы там было погребено 2 904 воинов из разных стран мира (2629 немцев, 263 русских, 5 австрийцев, 2 румына, 2 англичанина, американец, итальянец и француз). На почетном участке был похоронен командир 106-го пехотного Уфимского полка Константин Отрыганьев.
Мемориал был поставлен на учёт и паспортизирован в 2014 году, а в 2015 году на Московском проспекте появился памятный знак.
Напомним, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных накануне 1 августа (когда в РФ отмечается День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914−1918 годов) поручил главам муниципалитетов проверить состояние памятных мест, посвященных Первой мировой войне, и привести их в порядок. 1 августа «Память о героях не имеет срока давности. Обращаюсь к главам муниципалитетов: проверьте все памятные места, посвящённые Героям Первой мировой войны, приведите их в порядок, если это нужно, и обязательно проведите памятные церемонии. Поддерживать порядок в таких местах нужно вне зависимости от дат», — отметил губернатор.
По данным калининградских исследователей, на территории области насчитывалось более тысячи захоронений Первой мировой, несколько из них поставлены на учет — они официально являются объектами исторического наследия.