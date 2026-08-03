«Я же не мешаю?»: названы привычки, которые делают вас самым бесячим сотрудником в офисе

«В офисе мы часто проводим очень много времени, и всем важно сохранять позитивный настрой, не раздражая окружающих своим поведением или какими-то личными особенностями. В первую очередь всегда стоит помнить, что наша свобода заканчивается там, где начинается свобода других. Это означает, что мы должны задумываться, не мешают ли наши действия коллегам. Например, слишком громкий разговор по телефону. Не везде есть отдельные переговорные комнаты, и когда человек начинает чересчур эмоционально что-то рассказывать — будь то рабочий вопрос или личный звонок — это отвлекает других от работы. Если мы так поступаем, значит, мы думаем только о себе, а не о комфорте окружающих», — рассказала эксперт по этикету Екатерина Богачёва.