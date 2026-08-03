Новые поставки топлива снизили очереди на АЗС Красноярского края

В Красноярский край поступила партия топлива напрямую от завода-производителя, сообщили в региональном министерстве промышленности и торговли. Это позволило пополнить резервы на ряде автозаправочных станций и, как следствие, сократить очереди из автомобилей.
Региональный штаб продолжает вести постоянный контроль за ситуацией на топливном рынке края. В приоритете — бесперебойное обеспечение горючим оперативных служб (скорая помощь, МЧС), предприятий агропромышленного комплекса и пассажирских перевозчиков. Для этого мониторинг остатков и текущего спроса ведётся ежедневно в разрезе каждой отрасли.
Дальнейшая динамика будет зависеть от регулярности и объёмов заводских поставок, которые могут корректироваться. Региональный штаб принимает все необходимые меры для стабилизации рынка нефтепродуктов.