Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые поставки топлива снизили очереди на АЗС Красноярского края

Региональный штаб принимает все необходимые меры для стабилизации рынка нефтепродуктов.

Источник: KrasnoyarskMedia

В Красноярский край поступила партия топлива напрямую от завода-производителя, сообщили в региональном министерстве промышленности и торговли. Это позволило пополнить резервы на ряде автозаправочных станций и, как следствие, сократить очереди из автомобилей.

Региональный штаб продолжает вести постоянный контроль за ситуацией на топливном рынке края. В приоритете — бесперебойное обеспечение горючим оперативных служб (скорая помощь, МЧС), предприятий агропромышленного комплекса и пассажирских перевозчиков. Для этого мониторинг остатков и текущего спроса ведётся ежедневно в разрезе каждой отрасли.

Дальнейшая динамика будет зависеть от регулярности и объёмов заводских поставок, которые могут корректироваться. Региональный штаб принимает все необходимые меры для стабилизации рынка нефтепродуктов.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше