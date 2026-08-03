Продавец внес норильчанина в черный список, чтобы не возвращать деньги

Норильчанин дистанционно заказал смартфон. Покупка вместе с доставкой обошлась ему в 108 040 рублей. После перевода денег по платежному поручению гаджет должен был поступить в течение пяти дней. Через день мужчина решил изменить параметры телефона и заказал чуть дороже, тогда продавец попросил перевести деньги (8 550 ₽) на карту частного лица. Но вскоре от магазина пришло сообщение, что счет, на который покупатель переводил деньги, заблокирован, поставщику средства не пришли. Спустя еще какое-то время мужчину уведомили, что заказ отменен, деньги вернут в течение пяти рабочих дней. Но покупатель уже подал заявление в Роспотребнадзор, о чем и предупредил продавца. В ответ его включили в черный список и отказались возвращать оплату. При этом в банке норильчанин узнал, что перевод его доставлен магазину, у которого никаких приостановлений по счетам нет. По иску суд принял решение о взыскании пользу покупателя почти 202 000 рублей — кроме уплаченных средств: неустойка (13 407 ₽), компенсация морального вреда (10 000 ₽), штраф (69 998 ₽). Взыскана и сумма, перечисленная частному лицу.