10 рецептов со шпинатом

Шпинат — универсальный листовой овощ. Его добавляют в салаты, супы, выпечку, напитки, соусы, блюда из рыбы, мяса и яиц. Он содержит клетчатку, которая способствует нормальной работе пищеварения, а также витамины группы B и магний, необходимые для поддержания нервной системы. В листьях шпината есть фолиевая кислота, железо, кальций и калий — элементы, которые участвуют в обменных процессах, помогают поддерживать здоровье костей и мышц.