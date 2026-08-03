10 рецептов со шпинатом

Шпинат — универсальный листовой овощ. Его добавляют в салаты, супы, выпечку, напитки, соусы, блюда из рыбы, мяса и яиц. Он содержит клетчатку, которая способствует нормальной работе пищеварения, а также витамины группы B и магний, необходимые для поддержания нервной системы. В листьях шпината есть фолиевая кислота, железо, кальций и калий — элементы, которые участвуют в обменных процессах, помогают поддерживать здоровье костей и мышц.
Собрали десять рецептов со шпинатом на любой вкус.
Содержание.
Салат.
Омлет.
Крем-суп.
Рыба.
Осьминог-гриль.
Пхали.
Рулетики.
Пирог.
Оладьи.
Смузи.
1. Салат со шпинатом и яйцом.
Фото: New Africa / Shutterstock / FOTODOM.
Ингредиенты:
листья шпината — 2 уп.;
яйца — 4 шт.;
бекон — 4 ломтика;
чеснок — 1 зуб.;
соль — ½ ч. л.;
красный винный уксус — 2 ст. л. (можно заменить на яблочный уксус или лимонный сок);
дижонская горчица — 1 ст. л.;
оливковое масло — 3 ст. л.;
черный перец — по вкусу.
Как готовить:
Промойте шпинат в холодной воде, затем обсушите листья.
Нарежьте сваренные вкрутую яйца.
Бекон обжарьте на среднем огне до хрустящей корочки. Лишний жир уберите бумажным полотенцем, ломтики мелко нарежьте.
Чеснок раздавите ножом или прессом до состояния пасты. Смешайте его с винным уксусом, горчицей, оливковым маслом и черным перцем. Перемешайте венчиком до однородности.
В большой миске соедините шпинат, яйца и бекон. Полейте заправкой, аккуратно перемешайте. При желании посолите и приправьте свежемолотым черным перцем [1].
2. Омлет со шпинатом.
Фото: Liliya Kandrashevich / Shutterstock / FOTODOM.
Ингредиенты:
яйца — 4 шт.;
шампиньоны — 150 г;
свежий шпинат — 80−100 г;
молоко — 3 ст. л.;
сыр (моцарелла, фета или твердый) — 40−50 г;
сливочное масло — 1 ст. л.;
соль, черный перец — по вкусу;
щепотка мускатного ореха — по желанию.
Как готовить:
Тонко нарежьте шампиньоны. Обжаривайте на разогретой с маслом сковороде 5−7 минут на среднем огне.
Выложите шпинат к грибам и готовьте одну-две минуты, пока листья не станут мягкими. Посолите и поперчите.
Отдельно взбейте яйца с молоком, щепоткой соли, перцем и мускатным орехом до однородности.
Вылейте яичную смесь к грибам и шпинату. Готовьте на слабом огне 5−7 минут под крышкой.
Посыпьте сверху сыром, накройте крышкой еще на пару минут, чтобы он расплавился.
3. Крем-суп со шпинатом.
Фото: YARUNIV Studio / Shutterstock / FOTODOM.
Ярослав Ключевский.
Повар высшей категории, бренд-шеф и кризис-менеджер в ресторанном бизнесе.
Ингредиенты:
свежий шпинат — 400−500 г (или 300 г замороженного);
луковица — 1 шт.;
чеснок — 2−3 зуб.;
картофель — 1−2 шт.;
овощной или куриный бульон — 700−800 мл;
сливки 10−20% — 150−200 мл;
сливочное или оливковое масло — 2 ст.л.;
соль, перец, мускатный орех — по вкусу;
немного лимонного сока и кедровых орешков для подачи.
Как готовить:
В кастрюле разогрейте масло, обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности (5−6 минут). Добавьте чеснок и готовьте еще минуту.
Добавьте нарезанный картофель и залейте бульоном. Варите 10−12 минут до мягкости картофеля.
Положите шпинат (если свежий — промойте и крупно нарежьте). Варите еще 3−5 минут.
Снимите с огня, пробейте суп блендером до гладкости.
Верните на плиту, влейте сливки, добавьте соль, перец и щепотку мускатного ореха. Прогрейте 2−3 минуты (не кипятите).
Подавайте со сливками, лимонным соком и кедровыми орешками или гренками.
4. Рыба со шпинатом.
Фото: Kozak_photo / Shutterstock / FOTODOM.
Ингредиенты:
филе белой рыбы — 200 г;
шпинат — 100 г;
йогурт без добавок — 50 г;
твердый сыр — 30 г;
чеснок — 5 г;
лимонный сок — 10 мл;
соль, черный перец — по вкусу.
Как готовить:
Разогрейте духовку до 180 .
Чеснок измельчите и соедините с натуральным йогуртом. Добавьте натертый сыр и хорошо перемешайте.
Шпинат промойте, удалите жесткие стебли и обсушите листья.
В форму для запекания выложите шпинат. Рыбное филе очистите от костей и пленок, затем разместите сверху. Посолите, поперчите и сбрызните лимонным соком.
Равномерно покройте рыбу йогуртово-сырной смесью.
Запекайте блюдо в разогретой духовке около 20−25 минут [2].
5. Осьминог на гриле со шпинатом.
Фото: sweet marshmallow / Shutterstock / FOTODOM.
Александр Ермаков.
Концепт-шеф Fiorentini.
Ингредиенты:
щупальца осьминога — 80 г;
томаты узбекские — 35 г;
рамиро вяленый — 12 г;
оливки таджасские — 6 г;
мини-картофель отварной — 90 г;
кетчуп из паприки — 20 г;
вино белое — 30 мл;
масло растительное — 10 мл;
шпинат — 20 г;
масло сливочное — 10 г;
петрушка.
Как готовить:
Щупальца осьминога обжарьте на гриле.
Мини-картофель предварительно отварите до готовности, разрежьте пополам и обжарьте на смеси сливочного и растительного масла до золотистой корочки.
Шпинат быстро припустите с добавлением белого вина до мягкости, не допуская потери цвета.
Томаты нарежьте.
Приготовьте кетчуп из паприки. Перец болгарский и яблоки запеките в духовке при 200 до мягкости и легкого подпала кожицы. Перец очистите от кожицы и семян, яблоки очистите от сердцевины и кожицы. Выложите перец и яблоки в чашу блендера, добавьте винный уксус, масло, соль, паприку и молотый перец. Пробейте до однородной массы. При необходимости протрите через сито.
На тарелку выложите картофель, шпинат, нарезанные томаты, вяленый рамиро, оливки и кетчуп из паприки. Сверху выложите осьминога. Посыпьте мелко нарезанной петрушкой.
6. Пхали из шпината.
Фото: JuliaLavleis / Shutterstock / FOTODOM.
Ингредиенты:
свежий шпинат — 300 г;
грецкие орехи — 50 г;
кинза — 200 г;
петрушка — 50 г;
чеснок — 2 зуб.;
хмели-сунели — ¼ ч. л.;
молотый кориандр — ¼ ч. л.;
острый красный перец — ⅓ стручка;
сок лайма или лимона — 1 ч. л.;
соль — ¼ ч. л.;
зерна граната — для подачи.
Как готовить:
Шпинат промойте и быстро опустите в горячую воду, чтобы листья стали мягче. Затем откиньте на сито и дайте лишней влаге стечь.
Подготовьте зелень: кинзу и петрушку промойте и обсушите.
Чеснок очистите, острый перец нарежьте небольшими кусочками.
Измельчите в блендере шпинат, зелень, грецкие орехи, чеснок и перец. Масса должна получиться однородной, но не превратиться в пасту.
Добавьте специи, соль и сок лайма или лимона. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно соединились.
Смочите руки водой и сформируйте из шпинатной массы небольшие шарики.
Перед подачей украсьте пхали зернами граната [3].
7. Рулетики со шпинатом и сыром.
Фото: Julia Lototskaya / Shutterstock / FOTODOM.
Ингредиенты:
замороженный шпинат — 280 г;
дрожжевое тесто для пиццы — 280 г;
лук — 2 шт.;
моцарелла — 500 г;
чеснок — 1 зуб.;
растительное масло.
Как готовить:
Разморозьте шпинат, при необходимости отожмите лишнюю влагу и измельчите.
Моцареллу нарежьте небольшими кусочками или натрите на терке. Лук мелко порубите, чеснок измельчите.
Соедините в миске шпинат, моцареллу, лук и чеснок, тщательно перемешайте начинку.
Раскатайте тесто на смазанном маслом противне в прямоугольный пласт примерно 35×25 см.
Равномерно распределите начинку по тесту, оставив свободный край около 2−3 см.
Аккуратно сверните тесто в рулет по длинной стороне. Край хорошо закрепите, а рулет положите швом вниз.
Выпекайте в разогретой до 200 духовке около 25 минут до румяной корочки.
Готовый рулет немного остудите, нарежьте на порционные кусочки и подавайте [4].
8. Пирог со шпинатом.
Фото: Esin Deniz / Shutterstock / FOTODOM.
Ярослав Ключевский.
Повар высшей категории, бренд-шеф и кризис-менеджер в ресторанном бизнесе.
Ингредиенты:
тесто слоеное замороженное — 1 уп.;
шпинат свежий — 500−600 г (или 400 г замороженного);
лук — 1 шт.;
чеснок — 2 зуб.;
сыр фета/брынза/моцарелла — 150−200 г;
яйца — 2−3 шт.;
сливки или сметана — 100−150 мл;
соль, перец, мускатный орех, зелень (укроп, петрушка).
Как готовить:
Обжарьте лук и чеснок.
Добавьте шпинат и тушите до мягкости (лишнюю жидкость слейте). Остудите.
Смешайте с раскрошенным сыром, яйцами, сливками и специями.
Смажьте форму 22−24 см, раскатайте тесто, выложите им дно и бортики, затем добавьте начинку.
Выпекайте при 180−190°C около 35−45 минут до золотистой корочки.
Подавайте пирог теплым или холодным. Можно добавить в начинку немного обжаренной курицы или грибов.
9. Оладьи из бананов и шпината.
Фото: ElenProk / Shutterstock / FOTODOM.
Ингредиенты:
замороженный шпинат — 20 г;
мука — 110 г;
банан — 1 шт.;
яйца — 2 шт.;
сахар — 15 г;
ванильный сахар — 1 ч. л.;
разрыхлитель — 5 г;
растительное масло — 1 ч. л.;
соль — щепотка.
Как готовить:
Разморозьте шпинат.
Банан очистите и нарежьте кусочками.
Соедините яйца со шпинатом и взбейте блендером до однородной массы.
Добавьте банан и снова измельчите смесь.
В получившееся тесто всыпьте сахар, ванильный сахар и соль. Затем добавьте муку, смешанную с разрыхлителем.
Перемешайте тесто до однородности и оставьте на 10 минут.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выкладывайте тесто ложкой и обжаривайте оладьи на умеренном огне с двух сторон до румяной корочки [5].
10. Смузи со шпинатом.
Фото: Esin Deniz / Shutterstock / FOTODOM.
Ингредиенты:
свежий шпинат — 50−70 г;
банан — 1 шт.;
манго — 1 шт.;
натуральный йогурт — 150 мл;
апельсиновый сок — 50−100 мл.
Как готовить:
Очистите манго от кожуры и косточки, нарежьте кубиками.
Шпинат промойте и обсушите.
Сложите в блендер шпинат, манго, банан, йогурт и сок и взбейте ингредиенты.