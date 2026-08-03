Стало известно, какие спектакли покажут на втором уикенде фестиваля «Специфик»

В Нижнем Новгороде продолжается театральный фестиваль «Специфик» (16+). С 7 по 9 августа нижегородцев и гостей города ждут пять классических произведений в современном прочтении. Организаторы опубликовали программу второго уикенда в соцсетях.
Режиссер Денис Парамонов представит свою постановку по мотивам произведения Антона Чехова «Вишневый сад» в бывшем клубе Z-Top на Нижневолжской набережной. В специальный каст вошли Аглая Тарасова, Филипп Ершов и Дмитрий Белякин.
В школе гребли на Гребном канале состоится спектакль «Господа Головлевы» по мотивам романа Михаила Салтыкова-Щедрина. Режиссером стал Юрий Квятковский.
Спектакль «Мы» по роману-антиутопии Евгения Замятина поставит режиссер Владимир Данай. Он пройдет на территории ИТ-кампуса «Неймарк».
Во внутреннем дворе Усадьбы Рукавишниковых на Верхневолжской набережной можно будет увидеть постановку «Из путешествий Базарова» по мотивам произведения Ивана Тургенева «Отцы и дети». Режиссер — Кирилл Вытоптов.
Кроме того, 8−9 августа на пляже полуострова Печерские Пески пройдут дополнительные показы спектакля Сергея Тонышева «Чайка» по мотивам произведения Антона Чехова. Премьера постановки состоялась в пятницу, 31 июля.
Напомним, что на первом уикенде фестиваля «Специфик» показали спектакли по мотивам произведений «Дни Турбиных» и «Чайка». Показ «Маленьких трагедий» был отменен по техническим причинам.
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