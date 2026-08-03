В Ростовской области убрали 90% ранних зерновых

По словам главы региона, несмотря на непростые условия во время уборки, донские аграрии показывают достойные результаты по сбору урожая. При этом область является одним из ведущих экспортеров. Доля региона составляет порядка 12% от общего объема российского экспорта зерна с географией поставок более чем в 100 стран. В этом году регион столкнулся с необходимостью перестраивать традиционные логистические цепочки, что повлияло на снижение закупочных цен на зерно у сельхозтоваропроизводителей.