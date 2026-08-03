Как обналичить остаток материнского капитала

Остаток материнского капитала, не превышающий 10 тыс. руб., можно получить в виде единовременной выплаты. Эти деньги разрешается потратить на любые нужды, сообщил ТАСС депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
«Многие семьи не знают, что, если на сертификате материнского капитала осталось не больше 10 тыс. руб., эти деньги можно получить единовременно и потратить на любые семейные нужды, в том числе на подготовку к школе. Это не кредит, не подарок, а ваши законные деньги, которые остались неиспользованными после оплаты жилья или обучения. И государство разрешает их обналичить. Но только если остаток действительно меньше 10 тыс. руб.», — объяснил парламентарий.
Он добавил, что проверить остаток средств можно на портале «Госуслуг» или в Социальном фонде России. Чтобы получить деньги, нужно подать заявление. Сделать это можно через «Госуслуги», МФЦ или клиентскую службу Соцфонда.
Однако если остаток превышает 10 тыс. руб., то попытка обналичить средства будет считаться нарушением. В таком случае граждан могут привлечь к ответственности. Деньги можно направить только на предусмотренные законодательством цели.
Размер материнского капитала с 1 февраля 2026 года составляет около 729 тыс. руб. на первого ребенка. Если выплата не была использована до этого, то при рождении второго ребенка можно получить 963 тыс. руб.
Программа существует с 2007 года. Маткапитал разрешается тратить на улучшение жилищных условий, образование детей, товары и услуги для детей с инвалидностью или пенсионные накопления матери. Кроме того, деньги можно получать в виде ежемесячной выплаты на любого ребенка до трех лет, но только если среднедушевой доход семьи не превышает величины, равной двум прожиточным минимумам в регионе.
Наказание за обналичивание маткапитала.
Незаконное обналичивание средств маткапитала предусматривает уголовную ответственность по ст. 159.2 Уголовного кодекса (мошенничество при получении выплат). Санкции по этой статье варьируются в зависимости от тяжести преступления и наличия отягчающих обстоятельств:
без отягчающих обстоятельств: штраф до 120 тыс. руб., обязательные или исправительные работы;
группой лиц по предварительному сговору: штраф до 300 тыс. руб., принудительные работы или лишение свободы до четырех лет;
с использованием служебного положения или в крупном размере: штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб., принудительные работы или лишение свободы до шести лет;
оОрганизованной группой или в особо крупном размере: лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.
На практике суды часто назначают наказание, не связанное с реальным лишением свободы, особенно если подсудимый раскаивается и возмещает ущерб. Однако даже условный срок остается судимостью.
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