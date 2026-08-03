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Гол воронежца Ракова не принес «Локомотиву» радости в Махачкале

Железнодорожники проиграли обидчикам воронежского «Факела».

Источник: Комсомольская правда

Воспитанник воронежского футбола Вадим Раков забил свой первый гол в новом сезоне РПЛ. В поединке второго тура столичный «Локомотив» уступил в Махачкале местному «Динамо» (1:2). Хозяев огорчил как раз Раков — на 31-й минуте.

Это второй гол Ракова за железнодорожников в РПЛ. Первый он забил в ворота грозненского «Ахмата» 4 августа 2024 года. Тогда москвичи победили 5:0.

Напомним, что лучший сезон в карьере воспитанник школы «Факела» провел в составе самарских «Крыльев Советов»: пять голов в десяти матчах в кампании-2025/26. В футболке «Локо» (с учетом Кубка страны) у Ракова четыре точных удара в 48 матчах.

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