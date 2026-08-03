Новые квартиры получили две ростовские семьи, пострадавшие при атаке БПЛА

Две семьи, чьё жильё пострадало в результате атаки БПЛА в Ростове‑на‑Дону в январе 2026 года, стали новосёлами. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своём МАХ‑канале.
Напомним, в ту ночь в Западном микрорайоне был серьёзно повреждён многоквартирный дом, также погиб человек. По итогам экспертных обследований здание решили сохранить лишь до 13‑го этажа.
Как отметил глава города, расселить жильцов, чьи квартиры восстановлению не подлежат, удалось благодаря участию неравнодушного застройщика. Сейчас на финальной стадии передачи ключей находятся ещё пять семей — они завершают оформление необходимых документов.
Территория возле одного из новых домов практически благоустроена: во дворе уже оборудованы детская площадка и зоны для отдыха. Ещё один многоквартирный дом, предназначенный для переселения, находится на завершающем этапе строительства — его планируют ввести в эксплуатацию через несколько недель.