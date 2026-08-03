Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые квартиры получили две ростовские семьи, пострадавшие при атаке БПЛА

Об этом в своем МАХ-канале сообщает глава города Александр Скрябин.

Две семьи, чьё жильё пострадало в результате атаки БПЛА в Ростове‑на‑Дону в январе 2026 года, стали новосёлами. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своём МАХ‑канале.

Напомним, в ту ночь в Западном микрорайоне был серьёзно повреждён многоквартирный дом, также погиб человек. По итогам экспертных обследований здание решили сохранить лишь до 13‑го этажа.

Как отметил глава города, расселить жильцов, чьи квартиры восстановлению не подлежат, удалось благодаря участию неравнодушного застройщика. Сейчас на финальной стадии передачи ключей находятся ещё пять семей — они завершают оформление необходимых документов.

Территория возле одного из новых домов практически благоустроена: во дворе уже оборудованы детская площадка и зоны для отдыха. Ещё один многоквартирный дом, предназначенный для переселения, находится на завершающем этапе строительства — его планируют ввести в эксплуатацию через несколько недель.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше