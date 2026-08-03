МЧС: воздух в Воронежской области раскалится до +35 градусов

Штормовое предупреждение объявлено в Воронежской области, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Согласно прогнозу синоптиков, днем 4, 5 и 6 августа местами по региону ожидается сильная жара. Воздух может раскалиться до +35°.
Ранее в региональном Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в августе. Ожидается, что среднемесячная температура воздуха превысит многолетние значения.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше