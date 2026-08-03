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МЧС: воздух в Воронежской области раскалится до +35 градусов

В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Источник: АиФ Воронеж

Штормовое предупреждение объявлено в Воронежской области, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Согласно прогнозу синоптиков, днем 4, 5 и 6 августа местами по региону ожидается сильная жара. Воздух может раскалиться до +35°.

Ранее в региональном Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в августе. Ожидается, что среднемесячная температура воздуха превысит многолетние значения.

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