Ростовский Минздрав проверил ЦГБ в Азове, где ребенка могли заразить ВИЧ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг — РИА Новости. Министерство здравоохранения Ростовской области провело внеплановую проверку в Центральной городской больнице Азова, где по данным СМИ, ребенок мог заразиться ВИЧ и гепатитом С, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее ряд СМИ утверждали, что школьницу заразили ВИЧ и гепатитом С в горбольнице Азова при лечении от кишечной инфекции.
«В апреле текущего года министерством здравоохранения Ростовской области была проведена внеплановая выездная проверка ЦГБ (Центральной городской больницы — ред.) города Азова по случаю оказания медицинской помощи ребенку», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в настоящее время по этому случаю правоохранительные органы проводят следственные мероприятия.