Ростовский Минздрав проверил ЦГБ в Азове, где ребенка могли заразить ВИЧ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг — РИА Новости. Министерство здравоохранения Ростовской области провело внеплановую проверку в Центральной городской больнице Азова, где по данным СМИ, ребенок мог заразиться ВИЧ и гепатитом С, сообщили РИА Новости в ведомстве.