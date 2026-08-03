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Ростовский Минздрав проверил ЦГБ в Азове, где ребенка могли заразить ВИЧ

Ростовский Минздрав проверил ЦГБ в Азове, где школьницу могли заразить ВИЧ.

Источник: РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг — РИА Новости. Министерство здравоохранения Ростовской области провело внеплановую проверку в Центральной городской больнице Азова, где по данным СМИ, ребенок мог заразиться ВИЧ и гепатитом С, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее ряд СМИ утверждали, что школьницу заразили ВИЧ и гепатитом С в горбольнице Азова при лечении от кишечной инфекции.

«В апреле текущего года министерством здравоохранения Ростовской области была проведена внеплановая выездная проверка ЦГБ (Центральной городской больницы — ред.) города Азова по случаю оказания медицинской помощи ребенку», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время по этому случаю правоохранительные органы проводят следственные мероприятия.