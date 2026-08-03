Лукашенко сказал о недосягаемых вершинах Дарьи Домрачевой

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Героя республики Дарью Домрачеву с днем рождения, которая отмечает 3 августа 40-летие и сказал о недосягаемых вершинах. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства отметил выдающиеся достижения спортсменки в мировом биатлоне, которые были и по-прежнему остаются недосягаемой вершиной. Кроме того, они остаются большой мечтой для тысяч атлетов, занимающихся сегодня биатлоном.
Президент Беларуси убежден, что богатый опыт и знания Дарьи Домрачевой и далее будут оказывать содействие развитию, а также популяризации биатлона в Беларуси.
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