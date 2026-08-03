В Белгороде пересмотрят приговор экс-главе старооскольского отдела ГИБДД

Приговор Кашкину Старооскольский горсуд вынес в марте. Как рассказывал «Ъ-Черноземье», с июля 2023 года по октябрь 2024-го директор коммерческой организации предоставил начальнику Госавтоинспекции стройматериалы и чернозем на 400 тыс. руб. за покровительство и освобождение от административной ответственности. Кашкин признал вину. По приговору суда ему назначили штраф в 2,6 млн руб., который был фактически сокращен на 100 тыс. из-за трех месяцев домашнего ареста Кашкина во время расследования уголовного дела.