Амурская тигрица из Хабаровского края вышла в дикую природу Казахстана

В Казахстан вместе с ней отправились ещё три амурских тигра — взрослый самец и два тигрёнка: самец Амур, тигрята Туран и Уссури. Имя Туран выбрано не случайно: так назывался туранский тигр (каспийский тигр) — вымерший подвид, который когда-то обитал в Центральной Азии. Все животные прибыли из России, прошли период адаптации и теперь начинают осваивать естественную среду обитания.