Амурская тигрица из Хабаровского края вышла в дикую природу Казахстана

Амурская тигрица из Хабаровского края вышла на новую территорию — её выпустили в дикую природу Казахстана. Хищница стала одной из участниц масштабного проекта по восстановлению тигра в Центральной Азии. Тигрицу назвали Умут— что в переводе с казахского означает «Надежда».
Местом новой жизни для российской тигрицы стал государственный природный резерват «Иле-Балхаш». Именно здесь специалисты пытаются вернуть хищника в регион, где тигры исчезли более 70 лет назад.
В Казахстан вместе с ней отправились ещё три амурских тигра — взрослый самец и два тигрёнка: самец Амур, тигрята Туран и Уссури. Имя Туран выбрано не случайно: так назывался туранский тигр (каспийский тигр) — вымерший подвид, который когда-то обитал в Центральной Азии. Все животные прибыли из России, прошли период адаптации и теперь начинают осваивать естественную среду обитания.
За перемещениями тигров специалисты будут следить с помощью спутниковых ошейников. Такой контроль необходим, чтобы понимать, как животные привыкают к новой территории, какие маршруты выбирают и насколько успешно вписываются в природную систему.
Амурский тигр стал основой для казахстанской программы не случайно. Этот подвид генетически близок к туранскому тигру, который когда-то обитал в Центральной Азии. Учёные рассчитывают, что возвращение амурских тигров поможет в будущем восстановить популяцию хищника в регионе.
Для Хабаровского края эта история стала продолжением большой работы по сохранению амурского тигра. Теперь одна из тигриц, выросших в дальневосточной тайге, стала частью международного проекта, который может изменить будущее этого редкого хищника.