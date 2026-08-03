Как правильно отдыхать, чтобы восстановить силы

«Находясь в непрерывном движении, мы лишаем себя возможности остановиться и взглянуть на ситуацию со стороны, теряем возможность осознанности, ведь для нее нужна мысленная остановка — все это снижает нашу эффективность. Именно в периоды отдыха происходит консолидация следов памяти. Во время отдыха мозг обрабатывает полученную информацию, что способствует лучшему пониманию пережитых событий и формированию эмоциональных реакций. Можно привести простой пример перезаведенной пружины: в какой-то момент она не выдержит и лопнет. Так же и с ресурсами нашего организма — они не бесконечны, их нужно пополнять. Эту внутреннюю пружину нужно ослаблять, иначе мы столкнемся с эмоциональным выгоранием и депрессивной симптоматикой» — пояснила Александрина Григорьева.