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Сделавшую коврик из российского флага мигрантку с Бора вышлют из РФ

Для женщины уже оформили билет в Узбекистан.

Источник: Живем в Нижнем

Жительница Бора, использовавшая у себя дома российский флаг для вытирания ног, будет выслана из России. Речь идет о мигрантке, прибывшей в Нижегородскую область из Узбекистана. Об этом сообщили в агентстве миграции Республики.

Коврик с изображением государственного флага РФ во временном жилище приезжей был обнаружен в ходе рейда, организованного местными стражами порядка. Покинуть нашу страну мигрантке придется уже 6 августа. Авиабилет для нее уже оформлен.

Отмечается, что правоохранители даже рассматривали возможность уголовного преследования гражданки другой страны за надругательство над флагом России. В соответствии со статьей 329 УК РФ за данное преступление можно отправиться в колонию на срок до одного года.

Напомним, в Нижнем Новгороде поймали иностранца с поддельным сертификатом на знание языка.