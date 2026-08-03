Сделавшую коврик из российского флага мигрантку с Бора вышлют из РФ

Жительница Бора, использовавшая у себя дома российский флаг для вытирания ног, будет выслана из России. Речь идет о мигрантке, прибывшей в Нижегородскую область из Узбекистана. Об этом сообщили в агентстве миграции Республики.
Коврик с изображением государственного флага РФ во временном жилище приезжей был обнаружен в ходе рейда, организованного местными стражами порядка. Покинуть нашу страну мигрантке придется уже 6 августа. Авиабилет для нее уже оформлен.
Отмечается, что правоохранители даже рассматривали возможность уголовного преследования гражданки другой страны за надругательство над флагом России. В соответствии со статьей 329 УК РФ за данное преступление можно отправиться в колонию на срок до одного года.
Напомним, в Нижнем Новгороде поймали иностранца с поддельным сертификатом на знание языка.