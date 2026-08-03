«Год нервы треплют»: жители дома-памятника на Ленинградской получили предостережения

В Калининграде на улице Ленинградской жители виллы-памятника решают личные споры при помощи Службы госохраны объектов культурного наследия. О том, что этот дом недавно стал проблемным, «Новому Калининграду» рассказал руководитель Службы Евгений Маслов.
«Ленинградская, 13 весь год нервы треплет, — сообщил он. — Там, если не ошибаюсь, шесть соседей, это многоквартирный дом. Они все друг на друга заявления написали. В итоге, всем предостережения выписали».
В самой Службе «Новому Калининграду» подтвердили, что соседи регулярно жалуются друг на друга из-за нюансов ремонта, «у кого балкон изменён, кто часть фасада утеплил, кто кабели повесил».
«Поскольку не всегда возможно точно установить, собственники какой квартиры провели несогласованные работы, всем жильцам выданы предостережения о необходимости соблюдения требований законодательства. Разбирательства продолжаются», — уточнили в Службе.
Отметим, что дом № 13 на улице Ленинградской — это одна из вилл, построенных в начале XX века в кенигсбергском районе Марауненхоф, на бывшей Валленродт-штрассе. На сегодняшний день в доме 7 квартир.
На юго-западном фасаде виллы находится полигональный ризалит, завершенный фронтоном, к которому в уровне первого этажа с юга примыкает прямоугольный эркер, ранее завершенный открытым балконом (на 2004 год он был перестроен, а на 2018 год перестроен повторно).
Постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 вилла получила статус объекта культурного наследия регионального значения.