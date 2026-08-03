Красноярцам рассказали, как работать за компьютером без вреда

Чтобы снизить нагрузку на глаза, монитор нужно установить на удобной высоте и регулярно делать перерывы. При долгой работе за экраном могут появиться сухость, жжение, боль и снижение четкости зрения. Сидячее положение также вызывает напряжение мышц шеи, плеч и спины. Специалисты советуют опираться на спинку стула и каждый час вставать для небольшой разминки.