Красноярцам рассказали, как работать за компьютером без вреда

Длительная работа за компьютером может привести к ухудшению зрения, болям в спине и перенапряжению. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.
Чтобы снизить нагрузку на глаза, монитор нужно установить на удобной высоте и регулярно делать перерывы. При долгой работе за экраном могут появиться сухость, жжение, боль и снижение четкости зрения. Сидячее положение также вызывает напряжение мышц шеи, плеч и спины. Специалисты советуют опираться на спинку стула и каждый час вставать для небольшой разминки.
Особенно важно ограничивать время, которое дети проводят за компьютерами и другими гаджетами. Регулярные перерывы и физическая активность помогут снизить негативное влияние техники на здоровье.