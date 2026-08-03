В Ростовской области снова объявили чрезвычайную пожароопасность

Главное управление МЧС по Ростовской области выпустило экстренное предупреждение: 3 августа в регионе вновь зафиксирована чрезвычайная пожароопасность.
Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения ландшафтных и лесных пожаров. Наиболее сложная обстановка складывается в Багаевском, Весёловском, Зерноградском, Егорлыкском, Каменском, Кагальницком, Константиновском, Усть‑Донецком, Мартыновском, Милютинском, Морозовском, Обливском, Семикаракорском и Тацинском районах, а также в городах Каменск‑Шахтинск и Донецк.
Жителей этих территорий просят проявлять максимальную осторожность при обращении с огнём и ни в коем случае не разводить костры.
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