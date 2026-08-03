В Ростове-на-Дону пострадавшим от атак БПЛА передали новые квартиры

Как рассказал глава города Александр Скрябин, еще пять семей получат новое жилье в самое ближайшее время. Ростовский градоначальник напомнил, что масштабная террористическая атака ВСУ на южную столицу, которая привела к серьезным разрушениям одной из многоэтажек в Западном микрорайоне, произошла в январе этого года. Он уточнил, что после экспертиз было принято решение сохранить дом до тринадцатого этажа, а те жильцы, квартиры которых восстановлению не подлежат, получат жилье в новом доме.