В Ростове-на-Дону пострадавшим от атак БПЛА передали новые квартиры

Первые две семьи, лишившиеся жилья из-за масштабных атак украинских беспилотников по Ростову-на-Дону в январе этого года, получили квартиры в новом доме.
Как рассказал глава города Александр Скрябин, еще пять семей получат новое жилье в самое ближайшее время. Ростовский градоначальник напомнил, что масштабная террористическая атака ВСУ на южную столицу, которая привела к серьезным разрушениям одной из многоэтажек в Западном микрорайоне, произошла в январе этого года. Он уточнил, что после экспертиз было принято решение сохранить дом до тринадцатого этажа, а те жильцы, квартиры которых восстановлению не подлежат, получат жилье в новом доме.
«Этот новый многоквартирный дом сейчас находится на финальной стадии строительства. Ввод здания в эксплуатацию планируется уже через несколько недель. Также прямо сейчас на финальной стадии передачи ключей находятся еще пять семей — идет оформление необходимой документации», — сообщил Александр Скрябин.
Масштабная атака на Западный жилой микрорайон со стороны Украины произошла в ночь на 14 января этого года. Один из дронов врезался в жилую многоэтажку, что привело к ее частичному разрушению. Житель одной из квартир погиб, а его жена и маленький ребенок с ранениями были доставлены в больницу.