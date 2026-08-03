Режим НМУ объявили в Красноярском крае из-за жары и безветрия

Режим неблагоприятных метеоусловий введён с вечера 3 августа до вечера 4 августа в Красноярском крае. Об этом сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Отмечается, что режим НМУ затронет Красноярск, Железногорск, Зеленогорск, Дивногорск, а также десятки сельских и городских поселений по всему краю.
Причина — жаркая и безветренная погода. В некоторых районах столбики термометров поднимутся до +35°C. В таких условиях вредные выбросы в атмосфере задерживаются и накапливаются.
Жителям рекомендуют меньше времени проводить на улице и ограничить использование личного автотранспорта.
Ранее мы сообщали, что на 84 тысячи га выросла площадь лесных пожаров в Красноярском крае.