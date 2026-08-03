Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим НМУ объявили в Красноярском крае из-за жары и безветрия

В некоторых районах столбики термометров поднимутся до +35°C.

Режим неблагоприятных метеоусловий введён с вечера 3 августа до вечера 4 августа в Красноярском крае. Об этом сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отмечается, что режим НМУ затронет Красноярск, Железногорск, Зеленогорск, Дивногорск, а также десятки сельских и городских поселений по всему краю.

Причина — жаркая и безветренная погода. В некоторых районах столбики термометров поднимутся до +35°C. В таких условиях вредные выбросы в атмосфере задерживаются и накапливаются.

Жителям рекомендуют меньше времени проводить на улице и ограничить использование личного автотранспорта.

Ранее мы сообщали, что на 84 тысячи га выросла площадь лесных пожаров в Красноярском крае.