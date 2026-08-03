Врач назвал продукты, которые негативно влияют на психику

Некоторые продукты могут негативно отражаться не только на физическом здоровье, но и на психике. Об этом «Вечерней Москве» сообщил врач-психиатр, психотерапевт, психолог Алексей Вилков.
— В первую очередь это фастфуд, который содержит вредные трансжиры. Они негативно влияют на обмен веществ и блокируют выработку естественного дофамина в головном мозге, что приводит к депрессии и апатии, — сообщил специалист.
К вредным для организма в этом отношении продуктам врач также отнес быстрые углеводы. Речь идет о сахаре, любых конфетах, сладостях и сладкой газировке, перечислил врач.
— Чрезмерное употребление глюкозы вызывает нарушение обмена веществ, скачки сахара, что тоже может спровоцировать развитие депрессии, — предупредил Вилков.
Психотерапевт также отметил, что для психического здоровья человека вреден кофеин.
— Это крепкий кофе и энергетики, которые влияют на симпатическую нервную систему, вызывая повышение тревожности, — подчеркнул собеседник «ВМ».
По словам специалиста, еще одним вредным для психики продуктом является алкоголь.
— С одной стороны, алкоголь является природным антидепрессантом. Однако в больших дозах он также вызывает нарушение обмена веществ, риск развития зависимости и усугубление тревожных и депрессивных переживаний, — предостерег психиатр.