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Врач назвал продукты, которые негативно влияют на психику

Среди них фастфуд с вредными трансжирами, быстрые углеводы в виде сахара и газировки, крепкий кофе с энергетиками и алкоголь.

Источник: Alyssa Jane/CC0

Некоторые продукты могут негативно отражаться не только на физическом здоровье, но и на психике. Об этом «Вечерней Москве» сообщил врач-психиатр, психотерапевт, психолог Алексей Вилков.

— В первую очередь это фастфуд, который содержит вредные трансжиры. Они негативно влияют на обмен веществ и блокируют выработку естественного дофамина в головном мозге, что приводит к депрессии и апатии, — сообщил специалист.

К вредным для организма в этом отношении продуктам врач также отнес быстрые углеводы. Речь идет о сахаре, любых конфетах, сладостях и сладкой газировке, перечислил врач.

— Чрезмерное употребление глюкозы вызывает нарушение обмена веществ, скачки сахара, что тоже может спровоцировать развитие депрессии, — предупредил Вилков.

Психотерапевт также отметил, что для психического здоровья человека вреден кофеин.

— Это крепкий кофе и энергетики, которые влияют на симпатическую нервную систему, вызывая повышение тревожности, — подчеркнул собеседник «ВМ».

По словам специалиста, еще одним вредным для психики продуктом является алкоголь.

— С одной стороны, алкоголь является природным антидепрессантом. Однако в больших дозах он также вызывает нарушение обмена веществ, риск развития зависимости и усугубление тревожных и депрессивных переживаний, — предостерег психиатр.