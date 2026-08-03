В Егорлыкской выставили на торги здание бывшего детсада за 5,3 млн рублей

Объект был введен в эксплуатацию в 1972 году. Общая площадь здания составляет 228,5 кв. м. В состав лота включены три дополнительных помещения — кухня, прачечная и котельная площадью 63,3 кв. м, а также спортзал площадью 66,3 кв. м.