Нижегородцам объяснили, может ли солнцезащитный крем предотвратить риск меланомы

Солнцезащитный крем не может полностью защитить от меланомы, заявил в разговоре с NEWS.ru доцент кафедры госпитальной хирургии № 2 университета им. Пирогова Алексей Шабрин. Он отметил, что эффективность средства зависит от его состава, способа применения и частоты использования.
Солнцезащитные кремы снижают количество ультрафиолетового излучения, которое достигает кожи, но не блокируют его полностью. Эффективность защиты от УФ-лучей определяется не только заявленным фактором защиты от UVB-излучения, но и способностью крема защищать от длинноволновых лучей, количеством нанесённого средства, равномерностью его распределения и частотой нанесения. В реальности часто используют недостаточное количество крема, а повторное нанесение после купания, потоотделения или механического удаления не проводится, что существенно снижает реальную эффективность защиты.
Алексей Шабрин подчеркнул, что ультрафиолетовые лучи повреждают ДНК клеток кожи, вызывая мутации и повышая риск развития злокачественных новообразований. Особенно опасны солнечные ожоги в детском и подростковом возрасте, а также длительное и интенсивное воздействие солнечных лучей.
Высокий показатель SPF не делает пребывание на солнце безопасным на неограниченное время. Меланома — это многофакторное заболевание, и помимо УФ-облучения, на её развитие влияют светлый фототип кожи, большое количество родинок, семейный анамнез, генетическая предрасположенность и особенности иммунной системы. Заболевание может возникнуть на участках кожи, которые редко подвергаются воздействию солнечных лучей, а также на слизистых оболочках и ногтях.
Для предотвращения меланомы необходимо соблюдать комплексные меры защиты от солнца. Это включает ограничение пребывания на солнце в часы пик, ношение защитной одежды, головных уборов, солнцезащитных очков и использование кремов с широким спектром защиты.
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