Нижегородцам объяснили, может ли солнцезащитный крем предотвратить риск меланомы

Солнцезащитные кремы снижают количество ультрафиолетового излучения, которое достигает кожи, но не блокируют его полностью. Эффективность защиты от УФ-лучей определяется не только заявленным фактором защиты от UVB-излучения, но и способностью крема защищать от длинноволновых лучей, количеством нанесённого средства, равномерностью его распределения и частотой нанесения. В реальности часто используют недостаточное количество крема, а повторное нанесение после купания, потоотделения или механического удаления не проводится, что существенно снижает реальную эффективность защиты.