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Установку рулевой рубки на головное судно Arc7 начали на ССЗ «Волга»

Специалисты АО «Судостроительный завод “Волга”» в Нижнем Новгороде начали установку рулевой рубки на головном гидрографическом лоцмейстерском судне ледового класса Arc7 «Павел Михаленко» проекта HSV05. Предприятие завершает один из ключевых этапов строительства, сообщили в пресс-службе завода.

Источник: Коммерсантъ

Специалисты АО «Судостроительный завод “Волга”» в Нижнем Новгороде начали установку рулевой рубки на головном гидрографическом лоцмейстерском судне ледового класса Arc7 «Павел Михаленко» проекта HSV05. Предприятие завершает один из ключевых этапов строительства, сообщили в пресс-службе завода.

Уже смонтирована носовая часть рулевой рубки, далее предстоит погрузка кормовой части, а также погрузка и установка оборудования в корпус.

Судно строят в интересах госкорпорации «Росатом», оно станет частью системы навигационного обеспечения СМП и будет, в том числе, доставлять специалистов и грузы в районы Арктики.

Конструкцию собирали из четырех секций. Для сохранения проектной формы рубку пришлось собирать по нестандартной технологии — «вверх килем», отметили на предприятии.

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