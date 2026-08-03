На ж/д переезде Правдинск — Заволжье нарушителей будут ловить камеры

На железнодорожном переезде Правдинск — Заволжье начала работать новая камера видеонаблюдения. Она автоматически фиксирует нарушения ПДД, рассказали в ЦРТС.
Камеры настроены на два вида нарушений: пересечение переезда на запрещающий сигнал светофора и непристегнутые ремни безопасности у водителей и пассажиров. За первый месяц работы комплекса — июль — зафиксировали около 100 случаев, когда водители проезжали переезд на красный свет.
Железнодорожные переезды — места повышенной опасности, поэтому установка камер на таких участках помогает предотвращать аварии. Сейчас в Нижегородской области работают шесть комплексов фотовидеофиксации на переездах.
По данным Госавтоинспекции, с начала года на железнодорожных переездах региона произошло два ДТП с пострадавшими.
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