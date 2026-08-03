На ж/д переезде Правдинск — Заволжье нарушителей будут ловить камеры

Камеры настроены на два вида нарушений: пересечение переезда на запрещающий сигнал светофора и непристегнутые ремни безопасности у водителей и пассажиров. За первый месяц работы комплекса — июль — зафиксировали около 100 случаев, когда водители проезжали переезд на красный свет.