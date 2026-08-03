Наркозависимая волгоградка ударила ножом случайную прохожую

— Сегодня мы, жильцы дома, идем писать заявление в полицию с требованием, чтобы ее изолировали от общества. Мы опасаемся за своих детей. Терпеть ее выходки просто уже невозможно, — констатировали волгоградцы в четверг, 30 июля.