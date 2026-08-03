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Наркозависимая волгоградка ударила ножом случайную прохожую

Волгоградские следователи рассказали подробности нападения наркоманки, выходки которой уже не раз шокировали.

Волгоградские следователи рассказали подробности нападения наркоманки, выходки которой уже не раз шокировали жителей Красноармейского района, на случайную прохожую.

Днем субботы девушка вновь вышла из дома в неадекватном состоянии. Вооружившись ножом, она только по одной лишь ей ведомой причине ударила им незнакомую женщину. Нанесенный в область шеи удар, к счастью, не привел к фатальным последствиям.

Вызвав скорую пострадавшей, местные жители, уставшие от теперь уже опасных для жизни выпадов, держали наркозависимую до приезда полицейских.

— В отношении волгоградки возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области. — В суд направлено ходатайство о заключении ее под стражу.

О том, что молодая наркоманка в буквальном смысле лишила сна своих соседей, корреспонденты ИА «Высота 102» рассказывали на прошлой неделе. Обратившиеся в редакцию горожане заявили, что последней каплей для них стал стриптиз на многолюдной улице.

— Сегодня мы, жильцы дома, идем писать заявление в полицию с требованием, чтобы ее изолировали от общества. Мы опасаемся за своих детей. Терпеть ее выходки просто уже невозможно, — констатировали волгоградцы в четверг, 30 июля.

Фото читателей ИА «Высота 102».

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