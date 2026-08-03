Красноярцев приглашают на бесплатную лекцию профессора Мигаса о древних мастерах

Напомним, Мигас — всемирно известный художник-керамист, он является членом Союза художников России и заслуженным педагогом края. Кроме того, он входит в экспертный совет по сохранению культурных ценностей при Министерстве культуры России, а его работы хранятся в музеях и частных коллекциях не только в России, но и многих других стран.