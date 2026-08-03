Суд в Ростове назначил 22 года бойцу украинского нацбатальона

Южный окружной военный суд вынес приговор 33‑летнему мужчине, причастному к деятельности украинского националистического батальона. Об этом проинформировала пресс‑служба УФСБ России по Ростовской области.
Согласно материалам дела, в ноябре 2025 года фигурант прошёл подготовку, направленную на осуществление террористической деятельности на территории России. В январе 2026 года его задержали российские военнослужащие вблизи села Предтечино в ДНР.
Суд признал мужчину виновным по двум статьям Уголовного кодекса РФ: ч. 2 ст. 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») и ст. 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»).
По решению суда осуждённый приговорён к 22 годам лишения свободы: первые 3 года он проведёт в тюрьме, оставшиеся 19 лет — в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.