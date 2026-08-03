Александр Карелин встретился со спортивным сообществом Красноярска

В Красноярске в национальном центре «Россия» состоялась встреча сенатора РФ, трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина со спортивным сообществом города. Мероприятие посетили руководители спортивных федераций, преподаватели физической культуры, тренеры и учащиеся местных спортшкол. В ходе беседы Александр Карелин представил федеральный проект «Выбор сильных», который он курирует как председатель общественного совета. Инициатива, стартовавшая в начале 2025 года, координирует деятельность ассоциаций самбо, дзюдо и спортивной борьбы. Ее ключевые цели — развитие массового спорта, обеспечение его доступности для населения, создание новых спортзалов и кружков, а также проведение турниров и обучающих мастер-классов. Трехкратный Олимпийский чемпион подчеркнул особую роль наставничества, закрепленную за спортивными объединениями. По его словам, их миссия заключается в воспитании не просто спортсменов, но и настоящих патриотов своей страны. Главная задача — воспитание сильных граждан России. Проект не столько объединяет методики, сколько занимается воспитанием сильных российских граждан через виды борьбы. Наша задача — свести к минимуму разрывы между самбо, дзюдо и спортивной борьбой, создать единую воспитательную среду, — перечислил задачи проекта «Выбор сильных» Александр Карелин. Проект также призван продемонстрировать, как умения, полученные на тренировках, применяются в повседневной жизни. Вице-президент Федерации дзюдо России Валентин Хабиров ознакомил участников с планом популяризации массового дзюдо до 2028 года. Он описал инициативы, благодаря которым организация вовлекает в тренировки не только юных спортсменов, но и их родителей, увеличивает число поклонников этого вида спорта. А также содействует трудоустройству атлетов, не добившихся высших результатов, в смежных сферах деятельности. Представители сообщества дзюдоистов инициировали внедрение программ для дошкольников, создали школьную лигу для учащихся младших классов, организовали семейные фестивали, а также открыли курсы по самообороне в ряде субъектов федерации. Данный практический опыт будет распространен на остальные регионы страны и принят к сведению другими спортивными федерациями. По словам регионального координатора проекта Дмитрия Дмитриева, край принимает активное участие в реализации проекта. Ключевой целью нашего проекта является формирование общего мировоззрения и активное развитие трех видов единоборств на территории Красноярского края. Мы нацелены на всестороннюю поддержку спортсменов: это включает в себя не только организацию и проведение соревнований, но и создание современных, доступных мест для занятий единоборствами. Наша задача — увести детей с улиц, предложив им здоровую альтернативу. Мы твердо убеждены, что человек, посвятивший себя спорту, по определению является патриотом, сильной, дисциплинированной личностью и примером для подражания, — подчеркнул Дмитрий Дмитриев. Подчеркнем, что инициатива «Выбор сильных» призвана содействовать физическому развитию молодого поколения и упрочению спортивных связей между регионами.