Прокуратура возвращает государству незаконно приватизированные земли в Гурьевском районе

Как рассказали в пресс-службе ведомства, четверо граждан 10 лет назад в упрощенном порядке зарегистрировано право собственности на фактически не существующие жилые дома и хозпостройки в поселках. Затем с ними были заключены договоры купли-продажи земельных участков общей площадью 5 тыс. кв.м. по льготной цене без проведения торгов. Два участка площадью 2,6 тыс. кв.м. ушли третьим лицам.