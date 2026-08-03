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Прокуратура возвращает государству незаконно приватизированные земли в Гурьевском районе

Участки расположены в поселках Добрино, Рощино, Луговое и Константиновка.

В поселках Добрино, Рощино, Луговое и Константиновка Гурьевского района есть участки, которые были еще 2016 году незаконно приватизированы. Сейчас прокуратура возвращает их в муниципальную собственность.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, четверо граждан 10 лет назад в упрощенном порядке зарегистрировано право собственности на фактически не существующие жилые дома и хозпостройки в поселках. Затем с ними были заключены договоры купли-продажи земельных участков общей площадью 5 тыс. кв.м. по льготной цене без проведения торгов. Два участка площадью 2,6 тыс. кв.м. ушли третьим лицам.

Прокурор обратился в суд с исками о признании сделок недействительными, возврате участков государству и взыскания стоимости земли на сумму более 1 млн рублей.

В поселках Добрино, Рощино, Луговое и Константиновка Гурьевского района есть участки, которые были еще 2016 году незаконно приватизированы. Сейчас прокуратура возвращает их в муниципальную собственность.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, четверо граждан 10 лет назад в упрощенном порядке зарегистрировано право собственности на фактически не существующие жилые дома и хозпостройки в поселках. Затем с ними были заключены договоры купли-продажи земельных участков общей площадью 5 тыс. кв.м. по льготной цене без проведения торгов. Два участка площадью 2,6 тыс. кв.м. ушли третьим лицам.

Прокурор обратился в суд с исками о признании сделок недействительными, возврате участков государству и взыскания стоимости земли на сумму более 1 млн рублей.

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