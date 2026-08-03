В Бурятии создали чат-бот в «Максе» для поддержки участников спецоперации

«Не нужно больше искать, какое министерство за какое направление отвечает, бегать по разным инстанциям, искать по разным сайтам льготы, поддержку. Достаточно написать сообщение в чат-бот и получишь не только ответы, но и готовые решения, ссылки на конкретные страницы сайтов, где принимаются заявления, даст контакты ведомств и т.д.», — отметил глава республики.