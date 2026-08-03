В Бурятии создали чат-бот в «Максе» для поддержки участников спецоперации

УЛАН-УДЭ, 3 авг — РИА Новости. Чат-бот в мессенджере «Макс» по мерам поддержки участников спецоперации разработали в Бурятии, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
«В Бурятии разработали и внедрили в мессенджер “Макс” чат-бот “Меры поддержки СВОих в Бурятии”. Создали такого цифрового помощника на базе искусственного интеллекта по имени Алдар», — написал Цыденов в своем канале на платформе «Макс».
Он отметил, что бот работает круглосуточно, воспользоваться им могут как участники СВО и члены их семей, так и все жители республики. Все вопросы, касающиеся спецоперации, можно задать в одном чате.
«Не нужно больше искать, какое министерство за какое направление отвечает, бегать по разным инстанциям, искать по разным сайтам льготы, поддержку. Достаточно написать сообщение в чат-бот и получишь не только ответы, но и готовые решения, ссылки на конкретные страницы сайтов, где принимаются заявления, даст контакты ведомств и т.д.», — отметил глава республики.
По его словам, все 92 республиканские меры поддержки теперь собраны в одном месте.