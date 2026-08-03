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Лукашенко поздравил Домрачеву с юбилеем

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил именитую спортсменку и героя Беларуси Дарью Домрачеву с днем рождения, сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: Sputnik.by

По словам белорусского лидера, выдающиеся достижения Домрачевой в мировом биатлоне были и остаются недосягаемой вершиной и большой мечтой для тысяч атлетов, которые сегодня занимаются этим видом спорта.

«Убежден, что ваш богатейший опыт и знания и впредь будут способствовать развитию и популяризации биатлона в Беларуси», — говорится в поздравлении.

Лукашенко пожелал Домрачевой крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях.

Сегодня Домрачевой исполняется 40 лет. Она является четырехкратной олимпийской чемпионкой, двукратной чемпионкой мира (в 2012 и 2013 годах), обладательница Кубка мира 2014/15, обладательницей шести малых Хрустальных глобусов Кубка мира по биатлону и заслуженным мастером спорта Беларуси.

Кроме того, это самая титулованная спортсменка в истории зимних Олимпийских игр по биатлону, а также первая в мире биатлонистка, одержавшая три виктории в личных гонках.

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