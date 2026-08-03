Лукашенко поздравил Домрачеву с юбилеем

По словам белорусского лидера, выдающиеся достижения Домрачевой в мировом биатлоне были и остаются недосягаемой вершиной и большой мечтой для тысяч атлетов, которые сегодня занимаются этим видом спорта.
«Убежден, что ваш богатейший опыт и знания и впредь будут способствовать развитию и популяризации биатлона в Беларуси», — говорится в поздравлении.
Лукашенко пожелал Домрачевой крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях.
Сегодня Домрачевой исполняется 40 лет. Она является четырехкратной олимпийской чемпионкой, двукратной чемпионкой мира (в 2012 и 2013 годах), обладательница Кубка мира 2014/15, обладательницей шести малых Хрустальных глобусов Кубка мира по биатлону и заслуженным мастером спорта Беларуси.
Кроме того, это самая титулованная спортсменка в истории зимних Олимпийских игр по биатлону, а также первая в мире биатлонистка, одержавшая три виктории в личных гонках.