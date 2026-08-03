«Сейчас это квест»: глава МВД в Волгограде пообещал решить вопрос с МРЭО

Новый руководитель регионального полицейского главка Павел Гищенко встретился 3 августа с волгоградскими журналистами. Этого события представители СМИ ждали много лет — последним начальником ГУ МВД по области, который напрямую общался с прессой, был нынешний замминистра Александр Кравченко.
Одна из тем, которую затронул Гищенко — сложности с получением услуг регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО), сообщает РИАЦ, на чьей площадке проходила пресс-конференция.
«Это ненормально, когда водители едут в соседний район, чтобы, к примеру, поставить автомобиль на учёт», — сказал глава ведомства, заметив, что в настоящее время нужно пройти квест, чтобы получить права в МРЭО на улице Шопена в Волгограде.
Он также подчеркнул, что для участников СВО во вновь построенных зданиях будут выделены отдельные окна — «как в СССР», когда ветераны могли получить услуги без очереди.
Ранее vlg.aif.ru сообщал, что Павел Гищенко стал третьим за год начальником ГУ МВД по Волгоградской области.