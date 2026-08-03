«Сейчас это квест»: глава МВД в Волгограде пообещал решить вопрос с МРЭО

«Это ненормально, когда водители едут в соседний район, чтобы, к примеру, поставить автомобиль на учёт», — сказал глава ведомства, заметив, что в настоящее время нужно пройти квест, чтобы получить права в МРЭО на улице Шопена в Волгограде.