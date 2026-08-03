Соединяя творческие сердца: в Хабаровске прошёл книжный фестиваль «Золотая Ригма»

Все выходные хабаровчане и гости города наслаждались насыщенной программой книжного фестиваля «Золотая Ригма» (0+). С 14.00 и до самого вечера любителей книг и чтения захлестнула приятная для них атмосфера. Как маленькие читатели, так и книголюбы постарше участвовали в празднике, что проходил в уютной тени деревьев Хабаровского краевого парка имени Н. Н. Муравьева-Амурского.