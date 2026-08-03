Соединяя творческие сердца: в Хабаровске прошёл книжный фестиваль «Золотая Ригма»

Все выходные хабаровчане и гости города наслаждались насыщенной программой книжного фестиваля «Золотая Ригма» (0+). С 14.00 и до самого вечера любителей книг и чтения захлестнула приятная для них атмосфера. Как маленькие читатели, так и книголюбы постарше участвовали в празднике, что проходил в уютной тени деревьев Хабаровского краевого парка имени Н. Н. Муравьева-Амурского.
На одной площадке собрались представители разных библиотек Хабаровского края, издательств и типографий, писатели и мастера прикладного творчества, артисты и музыканты. Каждый немало рассказал и ярко показал многообразие творческих направлений, прославляющих наш регион.
В мир литературы гостей погрузили талантливые дальневосточные писатели и авторы, рассказавшие о писателях-юбилярах 2026 года: Петре Комарове и создателе знаменитой повести «Золотая Ригма» (12+) (в честь которой и назван традиционный фестиваль) Всеволоде Сысоеве. Немало в эти дни было сказано о традициях народов России и коренных малочисленных народов Севера, населяющих Хабаровский край.
На сцену выходили как опытные спикеры и лекторы, так и юные дарования, перевоплощающиеся в различных сказочных персонажей. Каждый день был наполнен творчеством, креативом и неиссякаемой энергией, которые участники праздника демонстрировали на полезных и просветительских мастер-классах.
С помощью эксклюзивного фоторепортажа «МК в Хабаровске» предлагаем оценить градус впечатлений и эмоций, которые испытали гости книжного фестиваля в первые августовские дни.