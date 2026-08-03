В колледже ВолгГМУ наплыв абитуриентов: подано уже 3204 заявления

Колледж Волгоградского государственного медицинского университета установил рекорд текущей приемной кампании 2026 года. На сегодняшний день поступающие подали уже 3204 заявления, что превышает итоговый результат всей прошлогодней кампании в Волгограде.
Как сообщила директор колледжа ВолгГМУ Елена Тихонова, рост активности абитуриентов связан с расширением образовательных программ. В этом году впервые открыт набор на специальности «Медицинская оптика» и «Стоматологическое дело», а направление «Медицинский администратор» стало доступно в очно-заочном формате.
На бюджетные места претендует 1389 человек. Наибольший конкурс зафиксирован на направлениях «Стоматология ортопедическая», куда поступило 409 заявлений, и «Лечебное дело» с 380 заявлениями.
Прием документов продолжается и завершится 10 августа.
Ранее сообщалось об образовательном кредите для абитуриентов.