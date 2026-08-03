В колледже ВолгГМУ наплыв абитуриентов: подано уже 3204 заявления

Как сообщила директор колледжа ВолгГМУ Елена Тихонова, рост активности абитуриентов связан с расширением образовательных программ. В этом году впервые открыт набор на специальности «Медицинская оптика» и «Стоматологическое дело», а направление «Медицинский администратор» стало доступно в очно-заочном формате.