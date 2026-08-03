Красный уровень опасности объявлен в Беларуси из-за жары до +40 градусов, сообщает портал pogoda.by.
Днем во вторник, 4 август, погода в республике будет +35−36 градусов. В среду, 5 августа, жаркая погода сохранится — +30−34 градусов. Вместе с тем во многих по югу Беларуси воздух прогреется от +35 до +38 градусов.
Днем в четверг, 6 августа, во многих районах республики ожидается от +35 до +40 градусов. Местами температура воздуха составит от +30 до +34 градусов.
В связи с жаркой погоде синоптики объявили в Беларуси красный уровень опасности.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал про жару до +38 и резкое похолодание в Беларуси на неделе с 3 по 9 августа.
А еще Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси в последний месяц лета: «От 11 до 15 дней с дождем, шквалистый ветер».