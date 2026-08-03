В Прикамье на фестиваль «Трамплин» приедут группы «Горшенёв» и «Мураками»

Организаторы фестлуна, именно так переводится с коми-пермяцкого «фестивальный день», в этом году приняли решение приурочить события ко дню памяти Виктора Цоя. Все заявленные на фестиваль исполнители помимо своих песен представят его произведения. В число хедлайнеров фестиваля войдут группы «Горшенёв», Alizbar & Ann'Sannat и «Мураками», цех-театр «Цувамма», а также этно-фьюжн коллектив «Дара Яра».