В Ростове две семьи получили новое жилье после потери квартир при атаке ВСУ

— В январе 2026 года пострадал многоквартирный дом на Западном, к сожалению, погиб человек. Здание получило серьезные повреждения. После всех экспертиз было принято решение, что многоквартирный дом будет сохранен до 13 этажа, а остальным собственникам благодаря неравнодушному застройщику предоставляются новые квартиры в новых домах, — сообщил Александр Скрябин.