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В Ростове две семьи получили новое жилье после потери квартир при атаке ВСУ

Новое жилье передают владельцам квартир пострадавшего дома на Западном в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону две семьи, потерявшие жилье при атаке ВСУ, получили ключи от квартир в новом доме. Об этом рассказал глава города Александр Скрябин.

— В январе 2026 года пострадал многоквартирный дом на Западном, к сожалению, погиб человек. Здание получило серьезные повреждения. После всех экспертиз было принято решение, что многоквартирный дом будет сохранен до 13 этажа, а остальным собственникам благодаря неравнодушному застройщику предоставляются новые квартиры в новых домах, — сообщил Александр Скрябин.

На территории новостройки уже завершают работы по благоустройству, во дворе оборудовали детскую площадку и зоны отдыха. Жилое здание планируют ввести в эксплуатацию через несколько недель.

— Также прямо сейчас на финальной стадии передачи ключей находятся еще пять семей, идет оформление необходимой документации, — добавил Александр Скрябин.

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