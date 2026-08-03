Улицу 60 лет Октября в Красноярске перекроют 4 августа ради съемок фильма

Из-за перекрытия изменятся маршруты автобусов № 5, 10, 18С, 19, 37, 78, 80 и 92. Транспорт поедет в объезд через бульвар Зеленый, улицу Свердловскую и проезд между Свердловской и 60 лет Октября. Временно исключат остановки «Афонтово» и «Хлебзавод», вместо них автобусы будут останавливаться на «Юбилейная — Свердловская».