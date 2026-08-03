Улицу 60 лет Октября в Красноярске перекроют 4 августа ради съемок фильма

В Красноярске 4 августа временно ограничат движение транспорта на участке улицы 60 лет Октября из-за съемок документального фильма к 50-летию Свердловского района. Об этом сообщили в мэрии.
Движение перекроют с 11:00 до 15:00 на отрезке от дома № 54/1 до дома № 84 по улице 60 лет Октября. Для водителей от дома № 6 по улице Парашютной установят знак «Движение запрещено».
Из-за перекрытия изменятся маршруты автобусов № 5, 10, 18С, 19, 37, 78, 80 и 92. Транспорт поедет в объезд через бульвар Зеленый, улицу Свердловскую и проезд между Свердловской и 60 лет Октября. Временно исключат остановки «Афонтово» и «Хлебзавод», вместо них автобусы будут останавливаться на «Юбилейная — Свердловская».
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