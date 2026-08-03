Биологи выяснили, что мотыльки ощущают запахи при помощи крыльев

В эксперименте крыло мотылька подключили к электрической цепи и воздействовали на него различными пахучими веществами. Реакция возникла только на два соединения — пирролидин и пиперидин. Оба входят в состав листьев пасленовых растений, на которые самки обычно откладывают яйца.