Биологи выяснили, что мотыльки ощущают запахи при помощи крыльев

Как сообщает Journal of Experimental Biology, исследователи из Института химической экологии Общества Макса Планка (Германия) выявили в крыльях табачного мотылька особые рецепторные белки, которые способны распознавать разные ароматы. Под электронным микроскопом ученые увидели короткие пористые структуры среди длинных волосков. Именно они отвечают за восприятие запахов.
При анализе генетического материала с поверхности крыльев было обнаружено присутствие 33 вкусовых и обонятельных рецепторов. 15 из них располагались прямо по краю крыла. Крылья мотыльков оказались способны распознавать горький вкус и аромат химических соединений — аминов, которые человеку напоминают запах испорченной рыбы.
В эксперименте крыло мотылька подключили к электрической цепи и воздействовали на него различными пахучими веществами. Реакция возникла только на два соединения — пирролидин и пиперидин. Оба входят в состав листьев пасленовых растений, на которые самки обычно откладывают яйца.
Чтобы найти конкретные белки, отвечающие за передачу запаха, ученые использовали ИИ. Алгоритм спрогнозировал трехмерные структуры десяти потенциальных рецепторов. Молекулы запаха точно подошли к связывающим карманам двух белков. Это окончательно подтвердило открытие.