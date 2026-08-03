Евгений Люлин рассказал о новых законах, вступивших в силу в августе 2026 года

С 1 августа дети Героев России и полных кавалеров ордена Славы получили право на первоочередное зачисление в государственные и муниципальные школы и детские сады по месту жительства. Кроме того, самозанятые граждане, добровольно перечислявшие взносы в Социальный фонд России на случай временной нетрудоспособности, с августа впервые смогут получить выплаты по больничным листам. С 1 августа приоритетной формой получения налоговых уведомлений стал электронный формат через личный кабинет на портале «Госуслуги». Бумажные уведомления продолжат получать те, кто не зарегистрирован на портале или отказался от электронной версии. Жители многоквартирных домов смогут выбирать операторов связи и услуг интернета. Управляющие компании, которые не допускают конкурирующих провайдеров в дом, будут нести ответственность — штраф может составить до 500 тысяч рублей. Сведения о частной жизни, тайна переписки и телефонных переговоров получили дополнительную защиту. За незаконное собирание и распространение этой информации теперь грозит до 4 лет лишения свободы.