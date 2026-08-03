В Ростехнадзоре объяснили возможные сроки открытия Нижегородской канатной дороги

Сроки устранения неполадок на нижегородской канатной дороге, обнаруженных инспекцией Ростехнадзора, определены ведомством вплоть до мая 2027 года. Об этом «Российской газете» сообщили в пресс-службе Волжско-Окского управления ведомства.
В надзорном органе уточнили, что это не окончательная дата запуска, а лишь крайний рубеж для приведения объекта в порядок. Если компания-оператор — «Урбантех Сервис» — завершит все необходимые работы раньше графика, она имеет право запросить у Ростехнадзора внеплановую выездную проверку. В ведомстве подчеркнули, что возобновление работы переправы состоится сразу после фактического исправления всех дефектов, а не строго в означенный майский срок.
Напомним, инцидент, повлекший за собой масштабную проверку, произошел 5 июля, когда из-за шквалистого ветра функционирование переправы пришлось экстренно остановить. В тот день на высоте зависли кабинки с людьми и в воздухе оказались заблокированы 16 пассажиров, которых спасателям МЧС пришлось эвакуировать на землю с помощью специальных тросов. Позднее эксперты «РГ» выдвигали собственные версии относительно причин этой внештатной ситуации.
Итоги внепланового контроля, обнародованные в конце июля, выявили у перевозчика спектр нарушений, связанных с несоблюдением нормативов безопасности для пассажирских фуникулеров и «канаток». В частности, проверяющие указали на ошибочные алгоритмы действий обслуживающего персонала во время возникновения неисправностей при плохой погоде. Кроме того, в ходе экспертизы была проведена неполная оценка эксплуатационных рисков.
По результатам ревизии оператору было выписано предписание с четкими временными рамками на исправление всех недочетов. Помимо этого, в отношении «Урбантех Сервис» инициировано административное разбирательство по статье 9.1 КоАП РФ, которая для юридических лиц предусматривает штраф в диапазоне от 200 до 300 тысяч рублей либо приостановку функционирования предприятия на срок до трех месяцев.
Региональное правительство сообщало, что на объекте уже стартовал комплекс технических мероприятий, направленных на возобновление работы дороги. В самой организации заверили, что приступили к ликвидации замечаний незамедлительно. Так, специалисты проанализировали техническую документацию, начиная с запуска линии в 2012 году, и начали ремонтировать поврежденные узлы.
План действий включает углубленную диагностику тросов, опорных конструкций и систем безопасности, а также внеочередное переобучение штата. Дополнительное внимание будет уделено элементам, срок службы которых подлежит плановому обновлению.
Возобновить пассажирское движение через Волгу разрешат исключительно после финиша всех ремонтных этапов и получения положительного заключения независимой промышленно-безопасной экспертизы. Также внутренние регламенты обслуживания будут пересмотрены в сторону ужесточения, чтобы гарантировать повышенную надежность и качество сервиса для пассажиров.