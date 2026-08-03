В Ростехнадзоре объяснили возможные сроки открытия Нижегородской канатной дороги

В надзорном органе уточнили, что это не окончательная дата запуска, а лишь крайний рубеж для приведения объекта в порядок. Если компания-оператор — «Урбантех Сервис» — завершит все необходимые работы раньше графика, она имеет право запросить у Ростехнадзора внеплановую выездную проверку. В ведомстве подчеркнули, что возобновление работы переправы состоится сразу после фактического исправления всех дефектов, а не строго в означенный майский срок.