Эн+ и НГХМ дарят нижегородцам встречу с сокровищами мировой культуры

Нижегородский государственный художественный музей — один из старейших и крупнейших региональных художественных музеев России. Собрание музея насчитывает около 12 тысяч произведений отечественного и зарубежного искусства. Экспозиция в Доме губернатора — это самая полная в собрании музея коллекция, представляющая русское искусство от древнерусской иконописи до шедевров Серебряного века. В залах представлены полотна выдающихся мастеров: К. Брюллова, А. Саврасова, И. Шишкина, И. Репина, И. Левитана, В. Серова, Б. Кустодиева и других классиков отечественной живописи.