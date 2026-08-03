Россия помогла амурскому тигру вернуться в дикую природу Казахстана

Остальные три тигра, которых вместе с самкой доставили из России в Казахстан в мае, продолжают находиться под наблюдением специалистов и проходить необходимые этапы адаптации. Решение об их выпуске в естественную среду будет приниматься индивидуально с учетом возраста, состояния животных и степени их готовности к самостоятельной жизни в природе.