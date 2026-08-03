Россия помогла амурскому тигру вернуться в дикую природу Казахстана

Взрослую самку амурского тигра по кличке Үміт выпустили в дикую природу Казахстана в ходе реализации межгосударственной программы по восстановлению популяции тигра. Ее совместно реализуют природоохранные ведомства России и Казахстана в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в Минприроды РФ.
Для обеспечения своевременной консультационной, методической и практической помощи запланировано открытие представительств Центра «Амурский тигр» в Казахстане. Перед выпуском хищник прошел тесты на готовность к жизни в дикой природе и сдал экзамен на избегание людей. Первой в дикую природу Казахстана выпустили взрослую самку, поскольку в большинстве случаев они предпочитают не уходить слишком далеко.
Остальные три тигра, которых вместе с самкой доставили из России в Казахстан в мае, продолжают находиться под наблюдением специалистов и проходить необходимые этапы адаптации. Решение об их выпуске в естественную среду будет приниматься индивидуально с учетом возраста, состояния животных и степени их готовности к самостоятельной жизни в природе.
«Тигры успешно сдали все тесты по методике, разработанной российскими специалистами, и готовы для жизни в дикой природе. Это историческое событие, за которым стоит большой труд ученых, сотрудников природоохранных ведомств и организаций двух стран, заповедных территорий. Пример тесного сотрудничества государств, которые объединяют усилия для сохранения крупнейшей кошки планеты. Рассчитываем, что наши тигры станут генофондом для возрождения популяции в Центральной Азии», — подчеркнул министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.