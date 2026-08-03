«Снятие порчи» обошлось женщине в Светлогорске в два кольца и 45 тысяч рублей

В Светлогорске полицейские раскрыли мошенничество, совершенное под предлогом снятия порчи. Жертвой злоумышленницы стала 40-летняя местная жительница. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
По данным полиции, женщина познакомилась с посетительницей одного из кафе Светлогорска. Новая знакомая убедила ее в наличии «негативной энергии» и предложила провести обряд очищения, а также оказать услуги гадания.
Поверив собеседнице, потерпевшая передала ей для проведения ритуала два золотых кольца, одно из которых было с изумрудом, а также 45 тыс. рублей. Получив ценности, злоумышленница скрылась.
Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Светлогорский» установили личность подозреваемой. Ею оказалась ранее судимая 33-летняя жительница Калининграда. Во время обыска по месту ее жительства полицейские обнаружили залоговые билеты из ломбарда, подтверждающие сдачу похищенных ювелирных изделий. По информации УМВД, подозреваемая призналась, что потратила вырученные деньги на личные нужды.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину»). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.