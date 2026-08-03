Ограничения проезда ввели на трех трассах в Нижегородской области

Перекрыли проезд и на 94 — 113 км трассы Р-177 «Поветлужье» в Семеновском районе, а также в деревне Боковая. Там не работает мост через реку Люнда, транспорт пустили по соседней временной дороге. Частично перекрыли и мост через реку Зимара в Воскресенском районе: проезд организован в реверсивном направлении.