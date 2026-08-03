Московский застройщик выиграл суд у курской корпорации развития на 157 млн

Заявление приняли к производству в марте. Министерство градостроительной политики, имущественных и земельных отношений Курской области привлекалось к участию в деле в качестве соответчика в субсидиарном порядке — на случай, если основной должник не сможет рассчитаться. Однако в мае истец снял претензии с ведомства и сосредоточил их исключительно на АО «Корпорация развития Курской области». Компания поддержала его позицию и подала ходатайство об исключении министерства из процесса, которое удовлетворил суд. С тех пор единственным ответчиком выступала корпорация.