Миколог Комиссаров объяснил, почему грибы лучше не собирать в пакет

По словам Комиссарова, если поход в лес длится недолго, например, час-полтора, то можно использовать пакет. Однако при более продолжительных вылазках пакеты не рекомендуются. Это связано с тем, что грибы в них начинают преть, накапливают влагу и перестают дышать. В результате, пока вы добираетесь до дома, они могут начать подгнивать.