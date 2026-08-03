Миколог Комиссаров объяснил, почему грибы лучше не собирать в пакет

Миколог, кандидат биологических наук и научный сотрудник кафедры микологии и альгологии биофака МГУ Никита Комиссаров поделился важной информацией о правильном сборе грибов. В разговоре с РИАМО он предупредил, что использование полиэтиленового пакета во время длительной «тихой охоты» может негативно сказаться на качестве собранных грибов.
По словам Комиссарова, если поход в лес длится недолго, например, час-полтора, то можно использовать пакет. Однако при более продолжительных вылазках пакеты не рекомендуются. Это связано с тем, что грибы в них начинают преть, накапливают влагу и перестают дышать. В результате, пока вы добираетесь до дома, они могут начать подгнивать.
Кроме того, в пакете грибы сильно прижимаются друг к другу и могут ломаться под собственным весом. В этом плане корзинки являются более предпочтительным вариантом. Они открытые, что позволяет грибам дышать и меньше портиться.
Комиссаров также отметил, что использование корзинки способствует размножению грибов. После того как гриб срезан, он начинает активно разбрасывать споры. Если грибы лежат в корзинке, споры постепенно высыпаются через её прорези, что помогает грибам распространяться.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, как правильно подготовить, заморозить и хранить грибы.